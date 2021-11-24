За 2 дня в СК задержали 9 нетрезвых водителей

Криминал

22:16 24 Ноября 2021

Пьяного водителя грузовика остановили полицейские в Петропавловске. От 47-летнего горожанина исходил запах алкоголя. Состояние опьянения доказало и медосвидетельствование. Мужчина утверждал, что сел за руль, потому что вызвали на работу. Этому «ответственному» сотруднику теперь грозит административный арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет.

К слову, остановили водителя в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пьяный водитель». В усилении задействовано более 400 полицейских. За 2 дня в СК задержали 9 нетрезвых водителей. Кроме того выявлено 880 различных правонарушений. Среди них 14 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора, 12 фактов превышения скорости, 17 нарушений правил маневрирования.

Айгерим Мукашева

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