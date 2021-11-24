В многоквартирных домах областного центра используют газовые баллоны

21 февраля 2021 год… Взрыв, сильные крики, повсюду огонь и много-много дыма. Напомним, несчастный случай произошёл в общежитии по улице Интернациональной, там взорвался газовый баллон. В результате пожара пострадали 16 человек, трое — погибли. Североказахстанцам этот случай, наверняка, запомнился. Но, многих так и не научил правилам безопасности использования газовых баллонов.

Сакен Агзамов, начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС СКО:



— В текущем году зарегистрировано 9 случаев пожара, в том числе один взрыв. Причина — нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых устройств. Проводилась работа мониторинговых групп по установлению на территории города кафе, использующих газовые баллоны.



В городе 20 многоквартиных жилых домов , а это почти 700 квартир, отключены от центрального газоснабжения снабжения. Люди пользуются бытовыми газовыми устройствами и электрическими приборами. ЧС-ники ходят по квартирам и говорят о профилактике. Два раза в год проверяют соцобъекты. Но, всё это пока безрезультатно. Что касается заполнения баллонов, то в нашем регионе этим занимаются 9 субъектов предпринимательства. И только на одном проводят освидетельствования ёмкостей.

Сакен Агзамов, начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС СКО:



— Владельцы газосетевых организаций должны выдавать гарантийный таллон качества на каждый продаваемый газовый баллон, обеспечивать его аварийное и плановое обслуживание не реже одного раза в год.



Осуществляется специалистами и контроль безопасной эксплуатации газовых баллонов. Жилищные инспекторы на учёт поставили их более тысячи. В основном, это емкости со сжиженным углеводородным газом. Им пользуются 776 жилых домов.

Алишер Ашимов