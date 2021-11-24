Спасатели СК провели рейд по водоёмам

ДЧС

22:13 24 Ноября 2021

Спасатели проводят профилактические рейды по водоёмам и реке Есиль. Они напоминают рыбакам о правилах безопасности на воде.Рыбная ловля сейчас небезопасна, поскольку лёд ещё не окреп. Чтобы избежать несчастных случаев, их, к слову, за последние несколько лет в области не выявлялось, любителям порыбачить необходимо соблюдать все меры предосторожности, рекомендуют ЧС-ники. Для безопасности граждан вдоль реки установили предупреждающие знаки.

Сергей Черкасов, главный спасатель отделения ДЧС СКО:

Сотрудниками по ЧС совместно с полицейской службой был проведен рейд по правилам разъяснения выхода на неокрепший лёд. На сегодня толщина льда составляет 5-12 см, что говорит о том, что лёд еще не окреп и можно пострадать.

Айгерим Мукашева

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