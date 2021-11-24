Служба поддержки пациентов работает в каждом медицинском учреждении

Здравоохранение

22:17 24 Ноября 2021

Лариса Телюк, заместитель директора по качеству медицинских услуг городской поликлиники №1:

За последний год, особенно когда разыгралась пандемия, число обращений стало значительно больше. Но, они чаще носят консультативный характер. Пациентов интересует наблюдение при коронавирусной инфекции, вакцинация. Интересует их и проблема лекарственного обеспечения.

Обращаются с вопросом жители через Call-центр 1406 или 625-325, посредством мобильного приложения Qoldau-24/7 и Saqtandyrubot в Telegram.

Диана Салихова, корреспондент:

Также в больнице есть телефон доверия. Если у пациента возникла проблема с записью к узким специалистам, по лечению и по другим причинам, можно обратиться по этому телефону на номер 1 и получить бесплатную консультацию.

«Здравствуйте» Да, телефон доверия, слушаю Вас. Назовите свое имя…»

«- Спасибо большое за консультацию. До свидания!». Благодаря этому вопрос можно решить на месте, не затягивая проблему».

Чаще всего пациентов волнует запись к узким специалистам. Приходится либо месяц ждать приема, либо обращаться в другие клиники.

Записаться на приём трудно, конечно, но с жалобой никуда не обращались. 0:12 Я просто сочувствую врачам. Такая нагрузка.

К специалистам запись только утром, с 8-ми часов, чтобы попасть к врачу. А так, все нормально, лекарства получаем.

Об этой проблеме в поликлинике знают, но решить её пока не могут. Хотя работа ведётся в полную силу.

Лариса Телюк, заместитель директора по качеству медицинских услуг городской поликлиники №1:

Мы испытываем сейчас трудности, безусловно. Это связано с большим дефицитом медицинских кадров, нет узких специалистов. Дефицит терапевтов, педиатров. Нет и медицинских сестер. Работаем мы с большим напряжением.

А пока диагностические услуги пациенты могут получить бесплатно в других клиниках, в том числе и частных, по направлению врача. Расходы покроет фонд обязательного социального медицинского страхования.

Диана Салихова

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