22 ноября в Казахстане началась ревакцинация от Ковид-19. В нашем регионе бустерную вакцину за 3 дня получили порядка 500 жителей. Врачи отмечают, что третья доза ставится по причине того, что со временем защищенность организма после получения первых двух прививок снижается и, чтобы повысить иммунитет и уровень антител, необходима ревакцинация. Одними из первых 3-ю дозу препарата получили работники отделения взрослой реанимации перинатального центра областной многопрофильной больницы. Это специалисты, которым ежедневно приходится сталкиваться с коронавирусными больными.

Динара Рахметова, заведующая отделением взрослой реанимации перинатального центра областной многопрофильной больницы:

— Сомнений не возникало абсолютно. Потому что, работая с такими тяжелыми пациентами, которые очень долго получают в нашем отделении лечение, поступают в очень критическом состоянии и вкладываются просто грандиозные усилия в то, чтобы эти пациентки наши поправились и выздоровели. Вкладываются усилия и в лечение маленьких детей, которые рождаются у нас путем операции кесарева сечения. Потому что по другому роды разрешить этих пациенток у нас не получается, в виду их крайне критического состояния при поступлении. И потом, видя таких пациентов, другого пути как вакцинация и ревакцинация нет, я просто призываю всех беременных не бояться и вакцинироваться.

Жанель Бисенбаева