Финальный этап конкурса граффити прошёл в областном краеведческом музее

Финальный этап конкурса граффИти прошёл в областном историко — краеведческом музее. Творческое состязание организовали в рамках форума молодежи, посвящённого 30-летию Независимости страны. Участвуют в нём семь юных художников. Написать картины они должны за два часа. Авторов лучших работ отметят подарочными сертификатами на 50, 70 и 100 тысяч тенге. Наградят ребят 27 ноября. После завершения конкурса все картины представят на выставке в историко-краеведческом музее.

Лидия Грабарь, председатель МОО «Молодёжь за здоровый образ жизни»:



— Критериями оценки у нас являются — соответствие тематике, оригинальность, художественное исполнение, креативность. Критерии оцениваются по 5 бальной шкале. Пять членов жюри, которые будут оценивать работу.

Жанель Бисенбаева