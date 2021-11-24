Финальный этап конкурса граффити прошёл в областном краеведческом музее

Культура

22:11 24 Ноября 2021

Финальный этап конкурса граффИти прошёл в областном историко — краеведческом музее. Творческое состязание организовали в рамках форума молодежи, посвящённого 30-летию Независимости страны. Участвуют в нём семь юных художников. Написать картины они должны за два часа. Авторов лучших работ отметят подарочными сертификатами на 50, 70 и 100 тысяч тенге. Наградят ребят 27 ноября. После завершения конкурса все картины представят на выставке в историко-краеведческом музее.

Лидия Грабарь, председатель МОО «Молодёжь за здоровый образ жизни»:

Критериями оценки у нас являются — соответствие тематике, оригинальность, художественное исполнение, креативность. Критерии оцениваются по 5 бальной шкале. Пять членов жюри, которые будут оценивать работу.

Жанель Бисенбаева

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