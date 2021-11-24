Более 26 тысяч детей Казахстана получили прививку от коронавируса

Здравоохранение

22:19 24 Ноября 2021

Более 26 тысяч детей Казахстана получили прививку от коронавируса. В нашей стране вакцинация несовершеннолетних только началась. А некоторые государства уже на пороге завершения кампании. И если в Казахстане сейчас прививают детей от 12 до 18 лет, то многие страны уже перешли к вакцинации с 3-летнего возраста. В Китае, например, половине привившихся детей уже поставили бустерные дозы. Всего в Поднебесной укол здоровья получили 84 млн детей в возрасте от 3 до 11 лет.

А Коста-Рика стала первой страной в мире, которая ввела обязательную вакцинацию маленьких жителей от 5 лет. В Венесуэле и Камбодже начали прививать малышей от двух лет. Опыт Канады в иммунизации детей признан одним из передовых. Сейчас 85% жителей этой страны старше 12 лет получили оба компонента. Заболеваемость в этой возрастной группе значительно уменьшилась. Большинство новых случаев инфицирования было у канадцев младше 12 лет. Потому власти приняли решение приступить к вакцинации маленьких жителей от 5 лет.

Айгерим Мукашева

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