52 случая передозировки наркотиками произошло в СКО

52 случая передозировки наркотическими и психоактивными препаратами произошло в СК. Это статистика за 10 месяцев текущего года. На «рынок» наркотиков хлынули синтетические виды дурманов. С начала года выявили 90 фактов их незаконного оборота. Это почти половина от общего числа наркопреступлений. Сделки через интернет, никаких личных контактов. Сайты дилеров даже искать не надо. Граффити с электронным адресом наносят на здания и жилые дома.

То есть наказание в данной ситуации несут не только дилер и потребитель, но и «рекламщик». Если вы заметили адрес сайта на стене своего подъезда или дома, следует сообщить председателю КСК или обратиться в полицию.

Иван Терзиди, и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:



— Напоминаю, что с 2018 года в департаменте полиции существует номер в WhatsApp — 8-707-500-96-65, на который вы можете в любое время направить информацию с указанием конкретного адреса о совершенном преступлении, по линии наркопреступности.

В управлении также действует круглосуточный телефон доверия 8 (7152)39-41-93. За 10 месяцев в СК пресечено 203 наркоправонарушения, 72 из которых категории тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота изъято более 400 кг различных наркотических средств, в том числе около 10 гр. героина, свыше 4 кг гашиша, 400 кг — марихуаны.

Айгерим Мукашева