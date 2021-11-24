4 осуждённых из СКО обучились по проекту «Бастау бизнес»

От 80 до 100 таких лепёшек в день выпекает Шухрат Ахмедов. Чтобы к утру порадовать булаевцев свежим и ароматным хлебом, он просыпается в 04:00. Освободившись из мест лишения свободы, решил попробовать начать свое дело. Летом отучился, получил безвозмездный грант в размере 200 МРП. Это 583 тысячи тенге. На них приобрёл необходимое оборудование.

Шухрат Ахмедов, житель г. Булаево, район М.Жумабаева:



— Я купил духовку для хлеба и тестомес. Заготовку делаю в 21:00 — 22:00. В 04:00 начинаю замешивать тесто, кипятить воду. В 05:30 я заканчиваю месить тесто и оно часа 2 отдыхает. За это время включаю духовку, разжигаю печь.

Интерес к пекарному делу у Шухрата Ахмедова появился еще в колонии, где он отбывал наказание за организацию незаконной миграции. Дополнительные знания приобрёл в интернете. В планах переоборудовать хлебопекарню и нанять рабочих, ведь работать одному, признается мужчина, трудновато.

А это уже бройлерная ферма Майрамбая Смагулова. Ранее мужчину осудили на 8 лет. Освободился через 5 лет условно-досрочно за хорошее поведение.

Майрамбай Смагулов — житель г. Булаево, район М.Жумабаева:



— После освобождения встал на учет в центр занятости, чтобы устроиться на работу. Там мне предложили возможность отучиться и закончить курсы «Бастау», открыть свое предприятие. Получить грант. Отучившись, я получил грант в прошлом году. Какие-то свои сбережения были



На выделенные средства мужчина приобрел машину для чистки птицы, морозильные камеры. Начинал свой бизнес бывший осуждённый со 100 цыплят. Сейчас же на ферме более 300 голов птицы породы кобб-500. Она более устойчива к заболеваниям и имеет высокий процент выживаемости, говорит фермер.

Майрамбай Смагулов — житель г. Булаево, район М.Жумабаева:



— Выращиваем до 2,5-3 кг, реализуем населению. Есть свои постоянные клиенты. В большинстве это пожилые люди и пенсионеры, так как мясо курицы считается более диетическое. В дальнейшем есть планы выводить и яичные породы. Весной купить еще инкубатор на большее количество яиц. Надеюсь получить грант на расширение.



Всю прибыль Майрамбай Смагулов направляет на развитие своего дела. Признается, начать жизнь с чистого листа несложно, главное — стремление.

Руслан Жусупов — начальник отделения по руководству службой пробации ДУИС по СКО:



— На постоянной основе совместно с национальной Палатой предпринимателей «Атамекен» проводятся разъяснительные беседы, что есть такая возможность по программе «Бастау бизнес» открыть свое дело



Всего по программе «Бастау бизнес» в области обучились 4 осужденных. Они получили сертификаты и гранты на развитие собственного дела.

Гюзель Закария