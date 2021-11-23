В СКО стартовал приём заявлений на 2 многоэтажки по программе «Нұрлы жер»

Стартовал приём заявлений на две многоэтажки по программе «Нұрлы жер». Оба дома в Петропавловске. Квадратный метр в них обойдётся в 160 тысяч тенге в чистовой отделке. Одна из многоэтажек в микрорайоне «Жас Оркен» по улице Парфирьева. На продаже 71 квартира. Двухкомнатная площадью 59 квадратов обойдётся в 8,5 млн тенге, трёшка в — 11,5 млн. Такие цены и в 72-квартирном доме по улице Уалиханова.

Арман Сугралин, руководитель отдела СКОФ АО «Отбасы банк»:



— Дата расчета баллов: 22.12.2021 года. Заявления принимаются только от вкладчиков Банка, являющихся очередниками МИО. Заявление принимаются на сайте Банка otbasybank.kz. Дата и время подачи заявления не влияют на количество присвоенных баллов и на очередность заявителей. Конкурс будет проводиться по бальной системе. Баллы присваиваются ежемесячно нашим вкладчикам в зависимости от суммы, накопленной на депозите.



К слову, выбрать жилье и подать заявку на участие в госпрограммах стало проще. «Отбасы банк» запустил маркетплейс по покупке и продаже жилья «Baspana market». Также через портал казахстанцы смогут подобрать оптимальный вариант от застройщика в рамках собственных программ «Отбасы банка» или приобрести квартиру на вторичном рынке.

Нияз Ниязбеков, специалист СКОФ АО «Отбасы банк»:



— Также на «Baspana market» установлена «Онлайн-ипотека». Это пилотный проект и работает в тестовом режиме. Он будет доступен для клиентов банка, которые хотят приобрести первичное или вторичное жилье на коммерческом рынке. Сейчас, чтобы оформить такой кредит, необходимо 5-6 прийти в банк. С онлайн-ипотекой прийти в банк нужно будет только 2 раза на заключение договора займа.



Что касается ежегодной премии для вкладчиков «Отбасы банка», по итогам 2021 максимальная сумма выплаты составит 116 680 тенге. Её получат те, кто в этом году положил на свой счёт 583 400 тенге. Если один вкладчик имеет в банке несколько депозитов, то премия государства будет зачислена только на один из них. Потому выгоднее открывать депозиты на нескольких членов семьи, тогда и премия будет начислена на каждый вклад.

Айгерим Мукашева