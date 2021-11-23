В СК ППК прошел мастер-класс, посвящённый 30-летию Независимости РК

Это современное оборудование появилось в колледже год назад. Модернизированный цех открыли в рамках национального проекта «Жас Маман». Заместитель директора по учебно-производственной работе Сергей Абраменко признаётся, что практика здесь дает впечатляющие результаты.

Сергей Абраменко, заместитель директора СКППК:



— Практика проходит в стенах нашего учебного заведения. Есть такое оборудование, что не на всех станциях еще есть! Это оборудование позволяет производить подготовку востребованных и компетентных мастеров по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта.



Все возможности современного оборудования студентам колледжей и университета показали на месте. Рассказывают своим сверстникам о преимуществах будущие автомеханики. Вадим Семизаров приводит много факторов, которые влияют нa yпpaвляeмocть и бeзoпacнocть aвтoмoбиля.

Вадим Семизаров, студент СКППК:



— Мы можем произвести диагностику автомобиля полностью. Вот стоит стенд нового образца. Два подъемника имеется. На двухстоянном мы можем приподнять автомобиль и сделать ремонт автомобиля, на четырёхстоянном мы можем провести развал-схождение, диагностику автомобиля и ремонт. Мы на парах все это изучаем, проводим диагностик автомобиля, ТО и ремонт автомобиля.



Всего в колледже обучаются более тысячи студентов. Это будущие токари, автомеханики, электрики, электромонтёры и другие.

Анастасия Кузнецова