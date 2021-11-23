В Петропавловске водитель «LADA Largus» погиб в результате столкновения с грузовиком «Урал»

Во вторник около 8-ми часов утра на оперативный канал «102» от очевидцев поступило сообщение о том, что на объездном шоссе города произошло столкновение автомашин «LADA Largus» и «Урал».

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. В рамках досудебного расследования предстоит выяснить обстоятельства и причины аварии. Назначен ряд необходимых экспертиз. Окончательное процессуальное решение примут только после проведения всех процедур.

Азамат Жамуков, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:



— С понедельника на дорогах области зарегистрировано три ДТП, в результате которых два человека пострадали и один погиб. В связи с неблагоприятными погодными условиями и гололедом, полицейские обращаются ко всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения. Водителям необходимо держать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах.

Алишер Ашимов