В Мамлютской ЦРБ начали вакцинировать «Pfizer-ом»

Осмотр врача с термометрией, измерение частоты пульса и артериального давления. С процедурами, которые обязательны перед вакцинацией, Зауре Джекенбаева знакома. Женщина пару месяцев назад получила полный курс иммунизации. Сегодня прививку получает её сын Ринат. Он, кстати, единственный в семье, кто до настоящего времени не был защищён от опасного вируса.

Зауре Джекенбаева, жительница с. Краснознаменного, Мамлютский район:



— Ситуация с коронавирусом в стране, конечно, нестабильная. Заражаются все: и дети, и взрослые. Когда ставила себе вакцину, думала о том, как защитить своего ребёнка. Ведь, в школах выявлялись случаи. Теперь же можно быть спокойнее.



Несколько положительных ПЦР-тестов выявляли среди одноклассников Анисии Завьяловой. Школьницу, к счастью, инфекция обошла стороной. Но, она всё равно опасалась, и больше даже не за себя, а за здоровье своей бабушки. Как известно, подростки могут быть переносчиками инфекции, не проявляя симптомов самого заболевания, рассказывает шестиклассница.

Анисия Завьялова :



— Мне было страшно, вдруг заражусь. Решила сделать вакцинацию, чтобы не заболеть. Смотрела новости, понимала, что надо сделать вакцинацию.

Желающих получить американский антиген принимают с 9-ти утра до 21:00 вечера. За несколько дней его здесь получили 54 человека. 30 из них — это подростки, остальные — кормящие мамы. Беременных в Мамлютской центральной районной больнице еще не вакцинировали. Будущие мамочки проходят обследования.

Карина Грауверг, и.о. директора Мамлютской ЦРБ:



— Постпрививочный патронаж у нас делается. Повышение температуры тела у вакцинированных не наблюдалось. Мы сначала записываем на очередь, чтобы не было большого скопления, и вакцинируем. Всё согласно плану.

Согласно плану в ЦРБ началась и ревакцинация. Пошли её здесь 10 человек. Пока прививают тех, кто раньше иммунизировался в числе первых — это учителя, сотрудники силовых структур и медицинские работники. Бустерную дозу получает Гульмира Садирова. Юрисконсульту районной больницы «Спутник V» поставили больше 9-ти месяцев назад.



Гульмира Садирова, юрисконсульт Мамлютской ЦРБ:



— По роду своей деятельности мне приходится общаться с большим количеством людей. И чтобы не быть причиной заболевания своих сотрудников и даже самой, чтобы не заразиться, я приняла решение сегодня ревакцинироваться. Первый и второй компонент я получила в апреле текущего года. Сейчас еще такой период межсезонья.



Тем временем ситуация с коронавирусной инфекцией в Мамлютском районе стабилизировалась. В день здесь выявляют по несколько положительных ПЦР-тестов. Связывают положительную динамику с прививочной кампанией. Из 16 тысяч прикреплённого населения, полный курс вакцинации прошли более 11-ти тысяч мамлютчан.

Жанель Бисенбаева