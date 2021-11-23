В Казахстане 35 тысяч человек привились вакциной «Pfizer»

За последний месяц заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась почти в 2,5 раза. Об этом глава минздрава сообщил на заседании правительства, передаёт пресс-служба Аскара Мамина. За месяц количество больных в стационарах сократилось в 1,4 раза. Сейчас занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных — 25%. Казахстан и 10 регионов находятся в «зелёной» зоне, 4 области — в «желтой» и только две — в «красной». Это Павлодарская и Северо-Казахстанская.

Продолжается вакцинация населения против коронавируса. Оба компонента получили чуть меньше 8-ми миллионов человек. Это 70% от подлежащего иммунизации населения и 42% от общей численности в стране. В Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины «Pfizer». Им привили 35 тысяч человек. Среди них 26 тысяч детей и 8 600 беременных и кормящих женщин. Вакцину поставляют еженедельно. А прививочная кампания против гриппа практически завершилась. Укол здоровья получили 2,5 миллиона человек или 99% от подлежащего населения. Это 13% всех жителей страны.

Айгерим Мукашева