Турнир по киберспорту прошёл в Петропавловске

В Петропавловске прошли соревнования по киберспорту. Их приурочили к 30-летию Независимости нашей страны. Турнир проходил в два этапа. В отборочном туре приняли участие 16 команд. Из них только 4 прошли в финал. Киберспортсмены в возрасте от 16-ти до 30-ти лет соревновуются в шутере «Counter-strike». Победителей и призёров наградят денежными сертификатами в размере 50-ти, 70-ти и ста тысяч тенге.

Лидия Грабарь, руководитель моложеного общественного объединения «Молодёжь за ЗОЖ»:



— В начале ноября были запущены конкурсы по пяти направлениям. Такие направления, как ворк-аут, хип-хоп танцы, конкурс граффити, турнир по киберспорту и битва тиктокеров. Отборочные этапы прошли до 18 ноября. Регистрацию на участие ребята проходили по гугл ссылке. Порядка 90 человек подали заявку на участие.

Алишер Ашимов