Студент НИШ стал серебряным призером на XIV Президентской олимпиаде

Студент Назарбаев интеллектуальной школы г. Петропавловска принял участие в XIV Президентской олимпиаде. Артём Герман с достоинством защитил честь не только родного учебного заведения, но и команды. По четырем предметам естественно-математического цикла парень показал отличные результаты. По итогам олимпиады Артем стал серебряным призёром и обладателем двух грантов в ведущих вузах страны: Caspian University и Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева. Олимпиада проходила в два этапа. В заключительном приняли участие более 180-ти эрудированных учеников интеллектуальных школ страны. И только 48 из них стали победителями и призёрами.

Артём Герман, студент Назарбаев интеллектуальной школы г.Петропавловска:



— У меня очень высокие баллы по химии и биологии как в абсольтном значении, так и в относительном остальных учеников. Я очень доволен результами. Очень рад за других учеников НИШ, тому, что у нас так много медалей в этом году. Также я познакомился с ребятами.

Алишер Ашимов