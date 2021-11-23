28 несчастных случаев на производстве произошло в СКО в 2021 году

Общество

22:31 23 Ноября 2021

Почти 900 заявлений поступило в инспекцию труда с начала текущего года. Провели свыше 200 проверок, во время которых выявили 542 нарушения трудового законодательства. Работодателям выдали 144 предписания об устранении выявленных нарушений. К административной ответственности привлекли 101 должностное и юридическое лицо. Им выписали штрафы на общую сумму 24,5 млн тенге. Одним из распространённых нарушений трудового законодательства в нашей области стала задержка зарплаты.

Марат Омаров, руководитель управления государственной инспекции труда СКО:

— По вопросу своевременной выплаты заработной платы в 2021 году проверена 31 организация, при этом была выявлена задолженность по заработной плате перед 1838 работниками в сумме 235 млн тенге. Руководителям предприятий, допустивших задолженность по заработной плате, выдано 31 предписание и наложено адм. штрафов на общую сумму 10,6 млн тенге.

Таким образом, защитили права 1800 работников, которым их руководители задолжали 235 млн тенге. Занимается инспекция труда и расследованием несчастных случаев на производстве. Один из них произошёл 14 сентября. Во время прокладки теплотрассы погиб 40-летний петропавловец.

Марат Омаров, руководитель управления государственной инспекции труда СКО:

— Мужчина трудился в ТОО «Новатор-строй». Во время работы Евгений Соловьёв упал в траншею. В больнице за его жизнь боролись врачи, но, к сожалению, после нескольких дней мужчина погиб. Комиссия, которая расследовала данный случай, пришла к выводу, что работодатель не виновен. Супруга погибшего с этим не согласилась и обратилась в вышестоящий орган. После я лично расследовал этот случай.

Изучив материалы дела, заново опросив работодателя и коллег, Марат Омаров пришёл к другому решению. В этой истории всё же есть вина работодателя. Теперь он должен выплатить семье компенсацию. Всего в текущем года в СК произошло 28 несчастных случаев.

Марат Омаров, руководитель управления государственной инспекции труда СКО:

— Где пострадало 33 человека. Количество несчастных случаев по степени тяжести составило: 3 — групповых, 5 — со смертельным исходом, 16 — тяжелой степени тяжести, 3 — средней степени тяжести, 1 — легкой степени тяжести.

Защищают права работников коллективные договоры, говорят в инспекции труда. Их заключили 96 % действующих предприятий области.

Айгерим Мукашева

 

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