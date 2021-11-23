1800 североказахстанцев оштрафовали с начала года за переход железной дороги в неположенном месте

Александр Широпятов в Рабочем посёлке живет два года. Работает на другом конце города. Добраться до работы или центра города как для него, так и для других жителей, — большая проблема. В основном все ездят на 31-м маршруте. До остановки приходится добираться через железную дорогу.

Александр Широпятов, житель г.Петропавловска:



— Занимает очень много времени ездить на автобусе в объезд. Просим, чтобы здесь оснастили дорожным переездом. Очень неудобно добираться до Рабочего. Такое ощущение, что нас отрезали от города.



То, что железная дорога — зона повышенной опасности, Александр знает. Поэтому старается соблюдать правила безопасности. О них постоянно напоминают населению линейные полицейские. Проводят оперативно-профилактические мероприятия, акции, разъяснительные беседы. Но, не всегда такая практика эффективна. Люди зачастую пренебрегают безопасностью и ставят под угрозу свою жизнь и окружающих.

Алишер Ашимов, корреспондент:



— Забывают о самосознательности и не понимают, к чему может привести нахождение на железнодорожных путях. С начала года на них произошло 4 несчастных случая. Один из них — на станции «Мамлютка».

Инцидент произошёл в августе. 49-летняя женщина, возвращаясь домой с дачи, переходила железную дорогу в неустановленном месте. К сожалению, травм избежать не удалось. Женщину госпитализировали в районную больницу, где позже она скончалась. Линейные полицейские выявили три факта перегона скота в неположенном месте. Владельцам животных выписали штраф почти на 9 тысяч тенге.

Улжан Жоракулова, старший инспектор по профилактике правонарушений ЛОП на станции Петропавловск:



— У нас в административном кодексе усмотрена статья 559 часть 5. По этой статье за переход железнодорожных путей в неустановленных местах привлекают к административной ответственности. Для первого раза — предупреждение, в случае повтора в течение года — штраф в размере 3 МРП. С начала года привлекли к административной ответственности 1800 человек.



Есть факты и незаконного пересечения границы. На днях в Петропавловске задержали двоих граждан Египта в возрасте 21 и 28 лет без документов. Данный факт внесен в Единой реестр досудебных расследований по статье «Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК». По этому делу ведется следствие.

Алишер Ашимов