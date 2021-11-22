Вознаграждение за труды будут получать волонтёры-студенты

Олжас Темирбеков начал заниматься волонтёрской деятельностью еще в школе. Тогда молодежный ресурсный центр набирал новобранцев, и активист решил стать одним из них.



Олжас Темирбеков, студент Kozybayev University:

— В период карантина людям, лежащем на карантине, мы доставляли еду, продукты. Они не могли выйти и просили нас. Также престарелым одиноко живущим помогали: воду привезти, например, и по другим хозяйственным делам.

Сейчас Олжасу 18 лет, учится на втором курсе в Kozybayev University. На вопрос «Скольким людям помог за это время?» он ответить не может, потому что таких очень много.

Олжас Темирбеков, студент Kozybayev University:

— 30 декабря к нам обратилась семья: мать-одиночка с двумя детьми. У них не было продуктов. Мы собрали деньги и вечером отвезли. В районе у нас обнаружилась семья, у которой не было нормального жилья. У них двое маленьких детей, еще и женщина была беременна. Мы организовали футбольный турнир среди различных организаций. Они платили входные деньги, чтобы участвовать в турнире. Все собранные деньги мы отдали семье на покупку жилья.

Сейчас каждый восьмой казахстанец как и Олжас, — добровоец. Кстати, теперь студенты, занимающиеся волонтёрством, будут получать денежные вознаграждения, а ещё и оказываться помощь в учебе.

Аскар Ибраимов, председатель правления АО «Финансовый центр» МОН РК:



— Министерство уделяет особое внимание инициативам молодежи и поддерживает их начинания. К примеру, теперь за 20 часов волонтёрской деятельности студентам предоставляется кредит в виде ваучера. Он позволяет произвести зачет двух академических кредитов (часов) в вузе организации образования, где обучается студент. Также он получит единовременную денежную выплату в размере 20 000 тенге. Если студент отработал 50 часов, то ему произведут зачет пяти академических кредитов (часов) и выплатят 50 000 тенге.

Такое решение предназначено для увеличения числа активных студентов, занимающихся общественно значимой деятельностью. Выплаты предусмотрены за репетиторство по обучению языкам и компьютерной грамотности, за работу с детьми с особыми образовательными потребностями, за организацию дворовых и спортивных клубов, за деятельность по охране окружающей среды и многое другое.

Диана Салихова