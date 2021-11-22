В квартирах холодно, дети стали чаще болеть: жители Айыртауского района жалуются на проблемы с отоплением

Макпал Токтанаева в 2019 году переехала из Шымкента в село Минкесер Мамлютского района. Там жизнь ей пришлась не по душе, женщина переехала в Покровку. Там ей предоставили новый дом. Но Макпал он не устроил.

Макпал Токтанаева, жительница Мамлютского района:



— Обещания не выполнены. Ремонт дома не закончен. Окна, двери не заменены. На меня оказывается давление со стороны местной администрации.

Серик Бакеев, заместитель акима Мамлютского района:



— Позже в доме достроили веранду, сарай, обнесли территорию вокруг дома. Для дальнейшего благоустройства предоставили необходимый материал. Новая дверь была привезена. Дверь жильцы сразу не установили, она пролежала 3-4 месяца.

Семья Токтановых хочет открыть свой бизнес. Через центр занятости Макпал выделили грант в размере полумиллиона тенге. Эти средства женщина планирует вложить в строительство теплицы. Но и здесь у Макпал возникла проблема, на этот раз с водоснабжением.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Направим комиссию, они проверят проделанную работу. Проверят проблемы, о которых вы говорите. Насколько выполнены работы по восстановлению дома, и что можно предпринять в данной ситуации.

А кто и как делает работу в районах, можно отследить и даже оценить. Анвар Алдашев представил главе региона свой проект «Akimy.кz». Он создан для оценки работы акимов всех уровней населением и для получения обратной связи. Приложение будет доступно жителям и гостям области.



Анвар Алдашев, основатель проекта «Akimy.кz»:



— Мы имеем опыт в этом почти 3 года. Мы запускали оценку акима одного района по Алматинской области, в прошлом году уже 5 районов. И в текущем году подключили всю Алматинскую область. Выявили ряд недостатков со своей стороны, исправили.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Если это даст пользу для общего дела, то почему бы и нет. Вместе с тем мы должны идти в канве с госпрограммами, которые продвигают по линии государственных институтов. Чтобы не было взаимоисключающих моментов.

А жители нескольких многоэтажек Айыртауского района обратились с жалобой на холод в квартирах. Температура не поднимается и до 20 градусов тепла, говорят сельчане. При этом перерасчет за отопление им не делают.

Любовь Шнель, жительница Айыртауского района:



— У меня даже зафиксировано, 2 января у ребенка были судороги на фоне холода. Мне в больнице это зафиксировали. Прибежали домой все акимы.

В районном акимате ссылаются на поломку котельной и плохой уголь. Но холод в квартирах — проблема не новая, говорят жители. Люди в этих многоэтажках мёрзнут уже третий год.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Для того она районная власть, чтобы решать все проблемы. Если эта проблема с отоплением случилась, должна быть и переплата. Мы выделим деньги, чтобы увеличить мощность котлов, либо еще котел приобрести. Задача такая, тепло в домах должно быть.

Кумар Аксакалов поручил взять этот вопрос на контроль и быть на связи с жителями Айыртауского района, чтобы мониторить этот вопрос.

Айгерим Мукашева