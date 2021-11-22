Снежная неделя ожидает североказахстанцев

Диана Салихова, корреспондент:



— Сейчас наш регион находится в центре тёплого северного циклона, пришедшего из европейской части России. Он принес осадки и повышение температуры воздуха. Почти на всей территории области столбик термометра показал нуль градусов.

В целом, в СКО уровень осадков в пределах нормы — 20 мм. По сравнению с прошлым годом на 22 ноября этот показатель оказался больше на 6 мм.

Роман Гиричев, инженер филиала РГП «Казгидромет» по СКО:



— По результатам снегомерных съёмок, проведенных 20 ноября, средняя высота снега по области составляет 5 см. Это на 3 см меньше, чем в прошлом году на 20 ноября. Высота снега по области варьируется до 10 см. Максимум зафиксирован в селе Саумалколь и в окрестностях г.Петропавловска.

Снегомерная съёмка проводится в конце каждой декады. Её результатом являются данные по высоте снега,его плотности и запасе воды. Всё это нужно для составления агрометеорологических прогнозов и прогнозов весеннего половодья. Горячая пора у коммунальщиков. Ранним утром на центральных улицах работает спецтехника.

В этом сезоне 12 предприятий несут ответственность за очистку улиц и тротуаров от снега. На балансе 130 единиц техники. Сейчас около половины из них задействованы в работе.

Синоптики обещают в ближайшие дни много осадков, метель и гололёд. 23 ноября отметка на столбике термометра покажет 1 градус тепла. Всю оставшуюся неделю она будет то подниматься, то опускаться. Средняя температура воздуха ожидается до 3 градуса мороза.

Диана Салихова