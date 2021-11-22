Потребительское кредитование в РК выросло на 32,8 %

Кредитование малого и среднего бизнеса должно стать главным приоритетом для финансового сектора страны. Об этом Президент Казахстана говорил на встрече с представителями этой сферы, передаёт пресс-служба Ак Орды. Особое внимание, по словам Касым-Жомарта Токаева, нужно уделить развитию предпринимательских инициатив на селе. Одной из важных проблем рынка микрофинансирования он назвал отсутствие стабильных и дешевых источников. Также Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на устойчивость финансового сектора. Он очищен от несостоятельных банков, а в рамках оздоровления списано свыше 6,5 трлн тенге кредитов.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— В текущем году мы наблюдаем активное восстановление спроса со стороны населения. Потребительское кредитование выросло на 32,8 %. В процесс вовлечено более 6,1 миллиона человек. Возможно, это естественный процесс. Но важно обеспечить эффективный контроль долговой нагрузки наших граждан. В настоящее время 545 тысяч человек имеют просрочку более 90 дней. И дело не только в высоких рисках для финансовой стабильности всей страны. Речь идет об огромном количестве наших сограждан, которые сталкиваются с финансовыми проблемами. А это чревато социальной и политической дестабилизацией.

Айгерим Мукашева