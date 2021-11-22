9 учащихся КШГ им. Абая получили «Pfizer»

Волнение и одновременно интерес испытывают учащиеся перед иммунизацией. В очереди ребята старше 12 лет. До главной процедуры они проходят проверку. Сейчас на осмотре Айкын Малгаждар. Ему измеряют давления и температуру, спрашивают о самочувствии, проверяют лист согласия от родителей. Для уточнения звонят одному из законных представителей, заполняют бланк.

Айкын — единственный из класса, кто изъявил получить прививку от КВИ. Ему 15 лет. Десятиклассник уверен в своем выборе и ничуть не боится вакцинации. Говорит, что лучше предотвратить болезнь, ведь еще летом он со всей семьей перенес Covid-19.

Айкын Малгаждар, учащийся казахской школы-гимназии им. Абая:



— Нас закрыли на карантин на 14 дней. Состояние у нас было среднее. После этого мы решили вакцинироваться. Я посоветовался с родителями, и в итоге мне разрешили вакцинироваться. Я вакцинируюсь для того, чтобы укрепить свой иммунитет.

Тринадцатилетняя Айзада Баймат уже получила американский препарат. Сейчас восьмиклассница находится под наблюдением. Признается, немного побаливает рука, в остальном — состояние стабильное.

Айзада Баймат, учащаяся казахской школы-гимназии им. Абая:



— Я получила эту вакцину, чтобы оградить от вируса окружающих. Прошла иммунизацию вместе с одноклассницей. Думаю, в будущем, опираясь на наш пример, вакцинируются и остальные.

Помимо учеников прививают американским «Камернанти» и педагогов.

Айгуль Сапаргалиева, учитель казахской школы-гимназии им. Абая:



— Я — мама двухгодовалого мальчика. Решила привиться, ведь «Пфайзер» не содержит в себе живого вируса. Он не опасен как для меня, так и для моего ребенка. Наоборот, я таким образом защищу себя, семью и своих учеников. Чувствую сейчас себя хорошо.

В первой половине дня в школе-гимназии привили 13 человек, девять учеников и троих учителей.

Булбул Ахмадикызы, директор казахской школы-гимназии им. Абая:



— Сегодня — первый день вакцинации детей у нас в школе. До старта прививочной кампании мы собирали списки. Относится наше учебное заведение к третьей поликлинике, оттуда и прибыла мобильная бригада.

Всего в школе-гимназии обучаются более тысячи учеников, половина из них — дети старше 12 лет. Противопоказание к вакцинации имеют 46 подростков.

Гюзель Закария