20 студентов стали жертвами интернет-мошенничества

Криминал

22:15 22 Ноября 2021

Оформить товарный кредит через интернет, который полностью будет погашен. 18-летний горожанин уговаривал доверчивых североказахстанцев приобрести продукцию по некой акции. С одной стороны, предложение заманчивое, с другой — вызывает подозрение. Похоже, последнее жертв злоумышленника мало волновало. Покупали сотовые телефоны, но выгоды от покупки так и не получили, разве что, кредит в 200 тысяч тенге. По словам подозреваемого, интернет-мошенничеством он занимается с августа.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Мошенничество». В деле насчитывается 20 эпизодов. Сейчас следователи работают над установлением всех обстоятельств.

Дания Файзуллина, старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г.Петропавловска:

Все заявители являются студентами учебных заведений города Петропавловска. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 части 3 УК РК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Проводятся необходимые следственные действия.

Подозреваемого задержали в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Hi-tech». Полицейские в очередной раз напоминают, если вы наткнулись на афериста, необходимо сохранять бдительность и не совершать никаких финансовых операций.

Алишер Ашимов

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