11 реальных историй жертв домашнего насилия: в областном центре прошла выставка в рамках проекта «За дверями»

За сухими цифрами статистики — сломанные судьбы, несчастные дети, забитые жены. Иногда знакомые и коллеги даже не догадываются, что успешная бизнес-леди, переступая порог собственного дома, становится безмолвной, беззащитной, несчастной женщиной. Так, с начала 2021 года в стране зафиксировано более 240 фактов бытового насилия, в результате которых погибли 33 человека. В Северо-Казахстанской области семейные драмы унесли жизни восьми человек.

Асия Абжанова, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:



— За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений сотрудниками местной полицейской службы за 10 месяцев выявлено 2391 правонарушение. 617 — подвергнуто административному аресту, в отношении 5 лиц вынесен администартивный штраф. Если вдруг вы стали жертвой бытового насилия, то вы можете позвонить на телефон доверия кризисного центра 46 13 26. А также в органы полиции — 39 48 56 и 61 25 30. А также обратиться по «горячей линии» в группе Ватсап 8 708 432 45 61 и Телеграм канал «Между нами говоря». А также на телефон 102.



Но, как показывает практика, свою боль пострадавшие чаще оставляют за дверями. Именно так называется проект Кристины Мaсленниковой, в рамках которого прошла выставка историй реальных жертв домашнего насилия. Большинство из них — примеры из жизни жительниц нашего города.

Кристина Масленникова, автор проекта «За дверью»:



— Сам проект я написала, основываясь на школу прав человека. В июле мы ездили в Алматы на базовый курс. Мне сказали, что мой проект получает финансирование , я очень обрадовалась. С начала августа мы создали страничку в Инстаграме и там объявили сбор историй, которые мы собирали анонимно. Планировалось собрать истории за месяц, но, процесс растянулся на 3 месяца.

11 невыдуманных историй можно увидеть на этих листах. Красные отпечатки, которые никак не стереть из девичьих судеб и душ. Эти записи — боль, крик и ужас 11 девушек, которые когда-то на себе узнали о том, что такое домашнее насилие. Говорить об этом сложно — даже анонимно. Как распознать агрессора, как защититься и предотвратить страшное, рассказывают психологи, адвокаты, полицейские.

Елена Колзун, психолог:



— Сначала хотя бы кому-то рассказать — близким, друзьям, семье. Потому что очень часто окружающие нас люди не знают то, что происходит в ваших отношениях. Потому что бывает и скрытое насилие. Есть «горячие линии», есть службы помощи, есть у нас даже в СКО центр помощи женщинам Алины Орловой, там где до полугода ты можешь прибывать в этом центре, тебе помогают. Есть специальные службы именно в полиции, есть юридические, которые направлены именно на спасение.

Воплотить проект в жизнь Кристина Масленникова смогла при поддержке молодежной информационной службы Казахстана. В дальнейшем девушка планирует реализовывать и другие проекты.

Анастасия Кузнецова