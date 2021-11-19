Завод по производству ДСП появится в СК

За последние пять лет объем инвестиций в сфере сельского хозяйства вырос почти в 3 раза. Только в 2021-ом в СК реализуют 34 проекта на общую сумму более 48 млрд тенге. Половину из которых расходуют на строительство МТФ. Возведение 16-ти таких современных комплексов начали в этом году. 10 из них введут в эксплуатацию уже через пару месяцев. Пока своей производственной мощностью радуют построенные за последние три года 12 молочных ферм.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Каждая вторая ферма, строящаяся по республике в этом году, приходится на СКО. Всего в стране строятся 30 МТФ. Из них половина строятся именно у нас. Это большая работа сельхозтоваропроизводителей, инвесторов. Это результат создания для них условий.

Откормочные площадки, заводы по производству семян, цех по переработке масличных культур. Это лишь малая часть из списка реализуемых проектов. Появятся скоро в регионе и две новые птицефабрики с общей мощностью производства 6 тыс тонн куриного мяса в год. Помимо этого полки североказахстанских магазинов пополнятся и свежими овощами. Дабы снизить цены на продукцию в зимний период, ТОО «Зеленый Север» планирует реализовать проект по созданию теплицы на площади в 4 гектара.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:



— В целом на сегодня в рамках продовольственной интервенции из 19 наименований социальных продуктов 15 производятся в СКО. 01.01Реализация вышеуказанных проектов позволит создать порядка 1000 рабочих мест, увеличить производство молока на 45 тыс тонн, мяса 15 тыс тонн, расширить ассортимент выпускаемой готовой продукции, нарастить экспорт и поднять производительность труда.

Важным направлением для нашего региона остается импортозамещение в строительной отрасли. По этой линии реализуется 3 проекта. Один из них — завод по выпуску железобетонных изделий. Его возведение близится к завершению. Производить будут плиты перекрытия, бетонные кольца, фундаментные блоки и сам материал в сыром виде. Сумма проекта — 450 млн. тенге. Создадут 50 новых рабочих мест.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:



— На финальном этапе — строительство кирпичного завода компании «Кирпич СК». Для нашего региона это крупнейший проект стройиндустрии. Завершены строительно-монтажные работы, и ведется шефмонтаж оборудования. При выходе на проектную мощность будет обеспечена 30%-я потребность региона в кирпиче. На заводе будут работать 80 и более человек.

180 новых рабочих мест создали с введением в эксплуатацию фанерного комбината. Завод запустили в начале 2021-го. Сумма инвестиций составила более 2 млрд. тенге. На будущий год в компании хотят построить завод по производству ДСП. Это примерно 50 тыс. куб.м. древесно-стружечной плиты в год. Инвестиции в проект составят 4 млрд. тенге. Всё это даст импульс развитию мебельной отрасли региона. Развивают в области и сферу горнодобывающей промышленности.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:



— В сфере горнодобывающей промышленности продолжается реализация проекта по строительству горно-обогатительного комплекса на месторождении олова Сырымбет. Еще один проект — разработка месторождения вольфрама Аксоран. Выделен земельный участок под строительство обогатительного комбината. Компания приступает к разработке проекта.

Специальную экономическую зону пополнили заводы по высокотехнологичному производству готовых лекарственных препаратов и бумажных изделий. Проекты на стадии разработки. Заинтересованность в нашей специальной экономической зоне проявил и инвестор из Боснии и Герцеговины. Главным партнером компании является IKEA. Проектные работы здесь пока ведутся. Не остается без внимания и вопрос обеспечения населения доступным жильем.

Сатжан Аблалиев, заместитель акима СКО:



— В рамках Комплексного плана развития Северо-Казахстанской области до 2025 год запланирован ввод 2,3 млн.кв.метров. Ежегодно на жилищное строительство запланировано выделение средств в размере 12 мрлд. тенге

На текущий момент в области ведутся работы по строительству 53 многоквартирных жилых дома.

Параллельно с этим ведут работу в рамках проекта реновации «Жана қала». За пять лет в городе снесли около 1700 ветхих и аварийных домов. Улучшили жилищные условия порядка 5000 человек. До конца года планируется снос еще почти 240 объектов.

Жанель Бисенбаева