В городской поликлинике № 3 начали прививать вакциной «Камирнати»

Десятиклассница средней школы №9 Ксения Бугрова — одна из первых, кто изъявила желание поставить вакцину. И в первый же день иммунизации пришла в поликлинику.

Ксения Бугрова, учащаяся СШ №9 г. Петропавловска:



— Сегодня я пришла на вакцинацию. Я не жалею об этом. Мне не было больно. В моём классе многие согласились её сделать. Я считаю, что нужно защитить себя и окружающих. Предотвратить смерти людей.

Алгоритм вакцинации подростков немного иной. Получить прививку юные североказахстанцы могут лишь с официального разрешения родителей или законных представителей. В очереди вместе со своей 17-летней дочерью Алёна Стадник. Работая в медицине, женщина понимает, что — это единственный способ обезопасить ребенка от опасной инфекции.

Алёна Стадник, жительница г. Петропавловска:



— Абсолютно доверяю прививкам, потому что время неспокойное. Ситуация обостряется. Очень переживаю за здоровье своих детей. Думаю, прививка нам поможет.

За время пандемии коронавирусом заболели более 2,5 тысяч детей, 96 % из которых уже выздоровели.

Гульнар Калиева, пресс-секретарь управления здравоохранения СКО:



— На амбулаторном лечении находятся 163 ребёнка. У всех состояние среднее. На стационарном лечении находятся 22 ребёнка. У них также состояние среднее, в тяжёлом — никого нет среди детей. За последние сутки инфекция КВИ диагностирована у 23 детей. Выписаны — 3. С домашнего карантина снято 15 детей.

В область поступило 40 тысяч доз американской вакцины. Одна ампула препарата рассчитана на шесть человек.

Жанель Бисенбаева