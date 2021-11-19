Североказахстанская молодежь прошла «По следам Елбасы»

В этом зале областного историко-краеведческого музея собраны экспонаты, рассказывающие о жизни Первого Президента. Отсюда и началась экскурсия для молодёжи. Бахыт Сеильбекова считает, что через призму нелёгкой судьбы Нурсултана Назарбаева можно узнать о становлении нашей страны. Тернистый путь не сломил дух Елбасы, а трудности только закаляли характер. Это служит для нее примером, признается студентка. В некотором роде экскурсия по музею стала поучительной.

Быхыт Сеильбекова, студентка СКППК:



— Я поняла, как нужно быть лидером. Нужно действовать, чтобы быть им, продвигаться вперед, не стоять на месте. Я считаю, что лидерские качества очень необходимы в нашей жизни. Нужно быть выносливым, сильным, стратегом, умным. То есть, твое мышление должно быть на высшем уровне, точно таким же как у Елбасы.

В музее Абылай хана молодёжи рассказали о средневековой государственности. О том, как наши предки оберегали границы и давали отпор противникам, чтобы передать земли в целостности следующему поколению. Поближе познакомились с сильной исторической личностью.

Экскурсоводы также отметили роль Первого Президента в создании резиденции. После активисты отправились в Назарбаев интеллектуальную школу. Там участника тура ознакомились с жизнью передового учебного заведения изнутри. Узнали, в каких условиях обучаются юные таланты. А еще студенты во время посещения вернулись в тёплое лето. Прошлись по обновленному ботаническому саду. Дмитрий Пытьев считает эту экскурсию символичной. Признается, будто совершил путешествие во времени.

Дмитрий Пытьев, студент Петропавловского колледжа железнодорожного транспорта:



— Были на экскурсии в музее и НИШ. Когда мы были на экскурсии в НИШ, мы будто побывали в будущем. Я хочу, чтобы таких поездок было больше, чтобы молодежь развивала свой кругозор, свои навыки и было продвижение в будущее.

За круглым столом уже в Доме дружбы о роли Елбасы в становлении страны с молодыми и активными говорил заместитель главы региона Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Благодаря такому лидеру Казахстан достиг успехов к 30-тилетию своей независимости. Казахстан смело смотрит в будущее. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич продолжает его политику преемственности. Я думаю, что молодежь должна все это понимать, что все вокруг — это труд руководителей нашей страны.

Всего в экскурсии приняли участие 10 человек. Каждый занимается активной деятельностью. Это волонтёры и лидеры молодежных организаций.

Гюзель Закария