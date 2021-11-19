Дефицит кадров, карантинные ограничения: бизнесмены рассказали о проблемах акиму СКО

От маленького огорода и обычной лейки до круглогодичного тепличного комплекса. Предприниматель Евгений Золотарёв 6 лет назад переехал из Петропавловска в село Медвежку района М.Жумабаева. В кармане было 80 тысяч тенге. Занимался и животноводством, и торговлей. В один из сезонов заметил, что капуста пользуется большим спросом.

Евгений Золотарёв, директор ИП «Золотарёв Е.В.», район М. Жумабаева



— Что способствовало для меня пойти в районный акимат и написать заявление для предоставления 4 га земли для огородничества. В 2017году я высадил около 3 тысячей корней капусты на площади 5 соток. Поливом занимался собственноручно при помощи обычной лейки.

Освоил капельное орошение, с каждым годом расширял границы полей. В этом году собрал 40 тонн огурцов, 15 тонн помидоров и 170 тонн капусты. Последнюю продаёт стабфонду, чтобы североказахстанцы могли купить белокочанную подешевле. В планах построить круглогодичную теплицу, но нужна финансовая поддержка от государства. Помогла она и в начале бизнеса. Евгений — выпускник проекта «Бастау». Всего за последние 5 лет обучение прошли 8 тысяч североказахстанцев.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В этом году одобрено 567 кредитов на сумму 2,9 млрд тенге. 790 безработных и самозанятых граждан открывают свои первые проекты. Мы посчитали, 81% получателей кредитов и грантов — жители села.

Чем больше местных производителей, тем лучше для экономики региона и его жителей. К примеру, носочно-чулочная фабрика «MATEX» снабжает североказахстанцев качественным товаром по привлекательной цене. Компания выпускает около 6 тысяч изделий в сутки. Это носки, шапки, шарфы и детские колготки. Взялись за расширение производства. Помогла программа «ДКБ», оформили кредит с 6-процентной ставкой.

Марина Владимирова, соучредитель ТОО «MATEX»:



— Будет создано дополнительно 30 рабочих мест. Увеличится объём продукции до 3 млн изделий в год. Вместе с тем испытываем кадровый голод. Не хватает опытных швей и наладчиков оборудования.

Эта проблема знакома многим предпринимателям области. От заместителя главы региона Даурена Жандарбека прозвучало предложение создать ассоциации в каждой отрасли. Тогда компании будут объединены, а главное, смогут создать центры, где будут обучать новых специалистов и повышать квалификацию имеющихся. Государство это оплачивает. Субсидирует оно и создание нужных для конкретного региона производств и услуг. Таким стал медицинский центр Веры Аладинской. Работая в перинатальном центре, врач стажировалась заграницей. Изучив опыт клиник в Израиле и США, решила, североказахстанцы достойны такого же обслуживания.

Вера Аладинская, директор медицинского центра «New Live Diagnostic»:



— Нужны были деньги большие. Потому что аппараты очень дорого стоили. Вопреки всем мнениям, что получить господдержку невозможно, мы попробовали. Всё было прозрачно и автоматизировано. Мы составили бизнес-план, его рассмотрели и дали кредит под 6%. Мы взяли 2 аппарата.

С начала года в медцентре провели 14 тысяч исследований для будущих мам и младенцев. Всего в рамках господдержки финансовую помощь получили 2800 предпринимателей региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— С 2016 года количество предпринимателей в нашей области увеличилось на 2,7 тысяч единиц. Выпуск продукции МСБ за 5 лет вырос в 2раза.

В прошлом году представители бизнеса внесли в «копилку» региона 60 млрд тенге налогов. Также они создают новые рабочие места, производят нужную для региона продукцию, предоставляют услуги жителям. Взамен просят позволить им спокойно работать. Речь о карантинных ограничениях, из-за которых бизнес несёт убытки, а некоторые и вовсе закрыли заведения. Предприниматели интересовались, как на распространение вируса повлияют дополнительные два часа работы кафе. В ответ санврачи привели статистику заболевших коронавирусом.

Айгерим Мукашева