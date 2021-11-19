Более 600 площадок самообслуживания «Connection Point» установили в СК

Сегодня казахстанцы, не выходя из дома, получают государственные услуги в электронном формате. Это удобно, быстро,экономично. Многие услуги можно получить с помощью смартфона, а именно, через мобильное приложение E-gov mobile. Программа предоставляет более 80-ти услуг. Их же можно получить и через телеграмм-боты, и другие социальные сети.

Ермек Жакин, главный менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по СКО:



— Самые часто используемые услуги в приложении E-gov mobile — это справки для трудоустройства: психо-, нарко- и тубучёт, справка о наличии отсутствия судимости и другие. Одними из самых востребованных услуг через приложение — цифровые документы. Также действует и традиционный формат получения услуг. Каждый гражданин может обратиться в ЦОН, забронировать очередь. Вход у нас регламентирован по статусам системы «Ашык».

В реестре государственных услуг их почти 700. Из них 93,5%, а это 645 услуг, можно получить через портал электронного правительства. Работа по цифровизации госуслуг идёт полным ходом, заверяет руководитель отдела информационных технологий и государственных услуг. Для решения доступности получения электронных услуг создаются новые площадки самообслуживания.



Азамат Байтемиров, руководитель отдела информационных технологий и государственных услуг аппарата акима СКО:



— У нас сейчас создаются новые уголки самообслуживания «Connection Point» для того, чтобы люди пришли и получили государственную услугу. Здесь же проконсультируют и покажут, как можно получить. Правительством проводится большая работа по качественному проведению интернета в сёлах. В рамках программы «Цифровой Казахстан» у нас за прошедшие 2 года 78 сёл подключили к интернету.

Большую работу провели в департаменте по привитию цифровой культуры. Здесь орагнизовали ряд круглых столов, встреч, акций по повышению цифровой грамотности населения.

Алишер Ашимов