В погоне за прибылью: птицефабрики региона поднимают цены на яйца

Гюзель Закария, корреспондент:



— Североказахстанцев уже давно не удивляет рост цен на продукты. Но, мысль о том, что в регионе функционирует 5 птицефабрик, не дает им покоя и приводит в недоумение. Как продукт, производимый не за пределами страны и области, может так дорожать?

Продуктовая корзина из необходимых продуктов обходится горожанам примерно в 15 тысяч тенге. Только за десяток яиц нужно отдать не менее 400 тенге. Это сильно сказывается по семейному бюджету, говорят петропавловцы.

— По карману сильно бьет. Если раньше на хватало, допустим, на что-то отложить на какие-то вещи, подарки, то сейчас этого уже меньше. Мы с женой в последний раз считали, то есть у нас очень много стало на продукты. Раньше, если можно было на 5 тысяч закупить нормально продуктов, сейчас минимум 10 — 15 тысяч уходит. Это просто купить мяса, картофель, яиц, молока.



— Я на цену не обращаю внимания. Покупаю то, что мне нужно. В том количестве, которое расходуется нашей семьей.

— Если что-то дорожает, значит это кому-то выгодно. Вот и все. По другому как скажешь? Особенно нам пенсионерам это очень ощущается. Хлеб и тот дорожает. Казалось бы, в хлебном регионе живем.



Действительно, это выгодно производителям. Предположительно 2 птицефабрики региона специально повысили ценник. Сначала одна на 10%, а потом по ее примеру другая, но уже на 26%. Так и изменился рынок, говорят специалисты. Но, в погоне за прибылью они могут уйти в минус. За самовольный поступок и при доказательстве сговора между вышесказанными им грозят санкции.

Марлен Хамзин, руководитель департамента по защите и развитию конкуренции РК по СКО:



— В случае, если подтвердятся нарушения, то птицефабрикам грозит штраф в размере 3% от выручки и конфискация монопольных доходов, полученный за период нарушения.



Сейчас в департаменте приступили к расследованию. Стоит отметить, что в начале 2021-го специалисты замечали признаки сговора 4-х птицефабрик региона. В то время цены на яйца были заоблачные. Начинались от 500 тенге за десяток. Но, тогда все обошлось лишь уведомлением. В этот раз — никаких смягчений. Пока в ведомстве предполагают, что сподвигло фабрики на отчаянный шаг.

Марлен Хамзин, руководитель департамента по защите и развитию конкуренции РК по СКО:



— Основные причины, когда они начинают повышать цены, это удорожание кормов, транспортные расходы, падеж поголовья.

Всего с начала года в регионе произвели 448 млн яиц, больше половины из них — на птицефабриках, остальное — в мелких и подсобных хозяйствах. Когда же упадут цены на «золотые» яйца и упадут ли вообще? Вопрос остается открытым.

Гюзель Закария