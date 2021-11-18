В СК почти 900 объектов кондоминиума перешли на новые формы управления

Ответственный не только за свою квартиру, но и весь двор. Так, доступно и просто председатель ОСИ Валентина Новиженная объясняет своим жильцам принципы работы новой формы управления. К ней многоэтажка присоединилась месяц назад. Перед тем, как начать процесс, старшая по дому вместе с жильцами провела обследование. Так, петропавловцы своими глазами увидели недостатки кондоминиума. Установили тариф — по 45 тенге с каждой квартиры и принялись за дело.

Валентина Новиженная, председатель ОСИ «5 линия, 4»:



— Я всем объяснила, как это делается, что это такое. И, когда стали ставить подписи, не было никаких возражений. 02.53 Документы оформлены были верно. Люди знали, что подписать и как подписать. Там было не только «За», но и «Против», «Воздержаться». Но, в наших протоколах практически такого нет.

Разъяснить все новшества реформы, ознакомиться с работой тех, кто уже перешёл на новые формы управления, прибыли столичные представители казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ. В СК к ОСИ и простому товариществу перешли более 60-ти % объектов кондоминиума. Это средний результат по республике.

Маргулан Абдыкаримов, директор департамента АО «Казцентр ЖКХ»:



— КСК как старая форма управления работает до 1 июля 2022 года. Жители должны принять одно из двух форм управления — ОСИ или ПТ. Но, и, соответственно, брать бразды правления на себя и, открыв своё счёт, работать по принципу «Один ОСИ — Один дом — Один счёт».

Обсудить поправки закона о жилищных отношениях — это еще одна цель приезда столичных экспертов. На встрече председателя городской Ассоциации КСК Сергея Худякова интересовал вопрос, который сейчас бурно обсуждают в парламенте.

Сергей Худяков, председатель Ассоциации КСК г. Петропавловска:



— Касается он запрета на выбор председателя не собственника этого дома.

Я прошу еще раз рассмотреть эту норму. С учётом практики нет у нас столько председателей в стране. А так как регистрировать ОСИ должен председатель, то в виду отсутствия председателя мы не сможем просто регистрировать ОСИ. Поэтому я предлагаю оставить данную норму, когда председателем может стать любой желающий.

Столичные специалисты пообещали вопрос пересмотреть. Обсудили здесь и тему цифровизации ЖКХ. Сейчас в тестовом режиме запустили информационную систему централизованного сбора информации. Это некий аналог ситуационного центра и базы данных.

Нурбек Сериков, заместитель председателя АО «Казцентр ЖКХ»:



— В многоквартирных жилых домах очень тяжело провести собрание, обсудить вопросы, касаемые управления. В том числе, самому председателю ОСИ очень тяжело физически ходить и взаимодействовать. Поэтому такие информационные системы предназначены для того, чтобы наладить процесс общения как с основными потребителями, так и с сервисными компаниями, которые отрабатывают заявки.

Данными системами уже охватили порядка 20 %-ти многоэтажек страны.

Жанель Бисенбаева