Студенты-волонтёры на страже добрых дел

Общество

21:10 18 Ноября 2021

87-летняя Галина Базарова живёт одна. Мужа не стало год назад, сын — в России. Из-за проблем со здоровьем справляться с хозяйством трудно. Помогают ей соседи, социальные службы, волонтёры.

Галина Базарова, жительница г. Петропавловска:

Я с пенсии покупаю уголь, дрова. Вот такие как вы добренькие приходят и мне все помогают. Спасибо всем.

Сегодня к пенсионерке приехали активисты волонтёрской группы «Искорки» Высшего колледжа имени Магжана Жумабаева. Студенты быстро очистили двор от снега. Сейчас такие выезды проходят под акцией «Добрые дела — моей Родине», посвященной 30-летию Независимости страны.

Аксара Матина, руководитель волонтёрской группы «Искорки»:

Наша волонтёрская группа была создана в 1998 году. Для нас очень важно видеть радость пожилых людей. Осенью мы оказывали помощь «Дому Мамы». Летом мы приняли участие в акции» Чистый лес». Адреса пожилых людей нам предоставляет молодежный ресурсный центр.

В группе волонтеров колледжа более 100 молодых людей. Помогать страшему поколению и не только здесь намерены и дальше.

Анастасия Кузнецова

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