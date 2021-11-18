Североказахстанцы стали жертвами финансовых пирамид

Криминал

21:14 18 Ноября 2021

Распознать финансовую пирамиду несложно, говорят специалисты. Есть 10 основных признаков. Принцип такой — чем больше пунктов совпало, тем выше вероятность, что вас хотят обвести вокруг пальца. Первое, что должно насторожить — необходимость вложить большую сумму денег. Но при этом вам обещают, что вернут в разы больше и в короткий срок. Если досконально изучить договор, становится очевидно, что по документам в случае «провала» ответственность никто не несет.

Баукен Султанов, заместитель руководителя оперативного управления департамента экономических расследований по СКО:

— Представляются различные проекты под видом «ноу-хау». Компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков». Активная и навязчивая реклама в социальных сетях.

Ещё один явный признак финансовой пирамиды — обязательное привлечение родственников и друзей. Мол, выплаты вы получите, но только если ваши знакомые тоже вложат деньги. Также у псевдо-компаний зачастую нет лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. И принимают они наличные либо через системы интернет-платежей и переводов, но без специальных расчетных счетов в банках.

Баукен Султанов, заместитель руководителя оперативного управления департамента экономических расследований по СКО:

— Компания может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко сопровождаются «громкими» лозунгами «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!» и т.п.

С начала года около 30 североказахстанцев поверили в обещания быстрого заработка и попали в финансовые пирамиды. Выявили три организации, которые обманывали жителей нашей области. Немало и тех, кто пожаловался на оформленный на него заём. Только вот в микрофинансовые организации они не обращались. В ходе расследования выяснялось, что пострадавшие когда-то потеряли документы и не заявили в полицию.

Алма Дауренбекова, начальник управления региональных представителей в г.Петропавловске Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка:

— Как правило, речь в данном случае идет об оформлении потребительских займов на покупку той продукции, для которой нет необходимости оформлять кредит непосредственно в банке второго уровня. Зачастую граждане даже не подозревают, что являются должниками до тех пор, пока к ним не обращаются из службы взыскания банков или коллекторского агентства.

Если заём оформили без Вашего ведома, необходимо обратиться в банк и правоохранительные органы. Это будет важно, когда вы выступите с требованием аннулировать задолженность и убрать её из кредитной истории. Одно из требований — официальное заявление в полиции.

Айгерим Мукашева

Читайте также

13 нарушений в области ветеринарии выявили полицейские СКО
У жителя Петропавлоска стражи порядка изъяли 1 кг марихуанны
За 9 месяцев на мобильное приложение «102» пришло почти 300 жалоб от жителей Петропавловска
В антикоррупционной службе рассмотрели дело двух полицейских по факту мошенничества
90 рулонов соломы украли на полях Тайыншинского района
Кредиты на 10 млн тенге. Мошенники снова обманывают горожан
Более 500 фактов интернет-мошенничества зафиксировали в СК. Почему горожане ведутся на уловки аферистов?
Житель СК угнал автомобиль на нетрезвую голову
Пьяный житель Экибастуза пытался вскрыть платёжный терминал в центре Петропавловска
Горожанка разгадала обман интернет-мошенника
Среди бездомных — много молодых людей
18 дачных краж раскрыли полицейские с начала года