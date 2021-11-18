Представители духовенства обсудили понятие «добропорядочности» с молодежью

Общество

21:11 18 Ноября 2021

Серьезный разговор: священнослужители обсудили вопросы коррупции и добропорядочности с молодежью.Диалоговая площадка развернулась в стенах областной универсальной научной библиотеки им.С. Муканова.

Священнослужители считают, там, где процветает коррупция — бездействует закон. Представители духовенства напомнили молодому поколению о фундаментальных ценностях, таких как высокая духовность, чистота и честность перед законом. Добавили, что основа цивилизованного общества — правильное воспитание. Также выразили отрицательное отношение религии к взяточничеству. Привели в пример священные писания. Организовал встречу проектный офис «Qyzyljar — Adaldyq alany».

Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar — Adaldyq alany»:

— Так как мы сейчас находимся в «темно-красной зоне», мы пригласили всего лишь 10 человек. Остальные люди смогут поучаствовать в онлайн-трансляции. Если мы ранее рассматривали все это в рамках нормативных актов, где говорится о поощрениях за сообщение о коррупционных фактах или какое наказание их ждет за совершенный поступок, то сегодня мы хотим сделать некий диалог представителей молодежи и представителей духовности для того, чтобы они в свободной форме задали вопросы, поговорили.

Айгерим Мукашева

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