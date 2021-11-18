Микрофинансовая организация «Атамекен Кызылжар» оказывает поддержку выпускникам проекта «Бастау Бизнес»

Несколько лет назад Николай Макагонов работал в страховой компании, параллельно развивал семейный бизнес. На собственные средства открыл продовольственный магазин в селе Краснодольске. Дело пошло в гору. Однако, начинающему предпринимателю не хватало оборотных средств. Обучившись по проекту «Бастау Бизнес», мужчина получил поддержку от микрофинансовой организации «Атамекен Кызылжар».

Николай Макагонов, предприниматель, Тайыншинский район:



— Мне необходимо чуть-чуть вложений на товар народного потребления… 2,23 в размере одного миллиона тенге на два года. Бизнес-план создал, его одобрили. Процентная ставка устраивает. Помощь хорошая.

Для поддержки выпускников проекта «Бастау Бизнес» микрофинансовая организация «Атамекен Кызылжар» выдаёт льготные кредиты на общую сумму 1 миллиард тенге. Сегодня одобрили 6 проектов на 8 миллионов тенге. Льготный срок по кредитованию составляет 1/3 от всего срока кредита.

Тимур Искаков, и.о. директора МФО «Атамекен Кызылжар»:



— У нас получили деньги жители сельских населённых пунктов. Также в нашей заявке находятся и жители города. Для жителей села по данной программе предусмотрена максимальная сумма — 7,2 млн тенге, а для жителей города — около 19-ти млн тенге. Наше условие кредитования: в обязательном порядке необходимо быть обеспеченным недвижимым имуществом. Если последнего не хватает, можно предоставить и движимое имущество. Но, по залоговой стоимости не более 1/3.

В этом году азам предпринимательства обучились более 900 североказахстанцев. 170 из них получили льготное финансирование, остальные стали обладателями гранта. Предоставлется он предпринимателям, занимающимся развитием сельского хозяйства и сферы услуг.

Алишер Ашимов