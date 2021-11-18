Кредиты на 10 млн тенге. Мошенники снова обманывают горожан

Позвонили мужчине якобы из службы безопасности банка и сообщили, что кто-то оформил на его имя крупный кредит. Со слов звонившего, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления, следовало «выбрать кредитный лимит».

Обманутый горожанин сообщил, что слышал об уловках преступников, но не думал, что такое может произойти с ним. Мошенник убедил потерпевшего, будто неизвестные лица следят за каждым его шагом, прослушивают телефон, готовы в любую минуту оформить на него новый кредит. Звонили по мессенджеру WhatsApp, уверяя, что это единственный безопасный канал связи. Под таким давлением мужчина оформил кредиты на 10 миллионов тенге в разных банках. Полученные средства по инструкции злоумышленника он перевёл на предложенный «резервный счёт», откуда деньги тотчас исчезли. Похожий звонок поступил и на телефон другой горожанки.

Там потерпевшей рассказали, будто угроза исходит от недобросовестных сотрудников банка. И якобы для того, чтобы спасти свои средства, нужно перевести их на новый счёт. По подсказке мошенника женщина завела новую карту и перечислила на неё все сбережения — 900 тысяч тенге. Конечно же, они перешли в руки афериста. Но, этой суммы ему показалось мало, и он начал уговаривать горожанку взять кредит. К счастью, осторожность взяла верх.

Полицейские подтверждают: лично придя в банк, женщина избежала гораздо большего ущерба.

Адиль Сапарбеков, оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г. Петропавловска:



— УП г. Петропавловска предупреждает, что наиболее часто случаи мошенничества происходят в виде звонка, где представляются сотрудниками банка и просят сообщить данные: пин, cvc-коды банковских карт, якобы для блокировки счетов, а на самом деле для входа через приложения в карту и дальнейшего перевода денежных средств.

Стражи порядка призывают людей к осторожности и напоминают, настоящие работники банков никогда не делают подобных звонков. Они не могут принимать и передавать по телефону конфиденциальные данные, настаивать, чтобы человек выполнял какие-то операции со своими счетами.

Диана Салихова