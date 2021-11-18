41% населения всего мира прошли полный курс вакцинации против КВИ

41% жителей всего мира прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Большинство стран продолжают вводить всё новые ограничения для тех, что прививку не получил. В начале недели в Австрии власти ввели особый локдаун, который касается только невакцинированных. Не первый день говорят об ужесточении мер и в Германии, но тоже исключительно для непривитых. А власти Сингапура объявили, что отныне не будут покрывать расходы на лечение невакцинированных жителей. Исключение — дети и граждане с медотводом. Лидерами по проценту вакцинированных жителей остаются ОАЭ, Мальта, Португалия, Чили, Исландия. Во многих странах с высоким показателем привившихся граждан уже отменили карантинные ограничения и масочный режим.

Майкл Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям:

— Правительства должны быть абсолютно уверены в том, что выгода вакцинации перевешивает риски. Мы наблюдаем рост числа случаев заражения и смертности уже четвертую неделю подряд. Только за последние семь дней было зарегистрировано чуть менее 50 тысяч смертельных исходов. Но факт в том, что в странах, где кампания по иммунизации ведется активно, летальных случаев намного меньше.

Айгерим Мукашева