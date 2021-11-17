Заключительный день выставки прошёл в резиденции Абылай хана

Гюзель Закария, корреспондент:



— На выставке можно ознакомиться с тем, как менялась национальная валюта за 28 лет. Увидеть самые первые банкноты или же примерный дизайн не выпущенных. А ещё собраны здесь коллекционное монеты. Каждая приурочена к значимым событиям или же людям.



Александр Нурияхметов узнал о выставке в музее через социальные сети и специально выделил свое время, чтобы её посетить. Ведь со старыми купюрами у него связаны ценные воспоминания из прошлого. Он родился и вырос здесь, но, последние 4 года живет в городе Сочи. Решил, раз уж он здесь, почему бы не посетить музейный комплекс. Тридцатилетний ровесник независимости считает, что изображение на банкнотах дает целый пласт знаний о целой эпохе.

Александр Нурияхметов, житель г.Сочи, Россия:



— Прежде всего, у меня приятные воспоминания из детства связаны с тенге. И именно для этого я пришел сюда, чтобы освежить в памяти краски купюр, людей, изображенных на них. Так сказать, вспомнить, как это было в начале становления. Мне очень нравится бумажный эквивалент денежный. Очень, действительно, красивые купюры. Насколько я знаю, они ценятся за границей.



Казахстанский тенге признан лучшей банкнотой трижды. К тому же, у него 20 степеней защиты. Поэтому тенге в числе самых защищенных валют мира. Экземпляры первых купюр изготовлены в 1992 году в Англии фирмой «Харрисон и сыновья», за что её наградили Золотым Знаком Королевы Великобритании.

Назгуль Бисембина, экскурсовод музейного комплекса «Резиденция Абылай хана:



— Тенге был успешным экспортным продуктом Соединенного Королевства. За неделю 4 самолета доставили банкноты из Великобритании в г. Уральск. 18 рейсов потребовалось для этого. Они все были засекречены, и за 8 рекордных дней деньги развезли по банкам страны. В 08:00 15 ноября 1993 года стартовал обмен. Взрослый человек мог обменять до 100 тыс. рублей.



А вот первые монеты появились в стране позже. Их чеканили в Германии из особого сплава. Сейчас же на территории Казахстана расположен свой монетный двор и банкнотная фабрика. Такая удивительная история валюты и привлекла горожан. За неделю выставку посетили более 100 человек.

Гюзель Закария