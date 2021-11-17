Электронное апостилирование документов

Общество

22:49 17 Ноября 2021

Сегодня большинство государственных услуг можно получить в онлайн-формате. Для населения это достаточно быстро и удобно. С начала года в департаменте юстиции оказывают услугу электронного апостилирования официальных документов. Упрощенная процедура позволяет казахстанцам, находящимся как в республике, так и за её пределами, легализировать документы. По словам специалистов, такой документ приобретает юридическую силу на территории стран, присоединившихся к Гаагской конвенции. Это Германия, Италия, Польша и Испания.

Эмилия Зуевич, главный специалист отдела департамента юстиции СКО

— Данная программа полностью автоматизирована, что исключило бумажный документооборот и позволило сократить срок оказания государственной услуги. Например, услугополучателю необходима справка о брачной правоспособности для вступления в брак за пределами РК, заказав услугу онлайн, гражданин получит ответ в личный кабинет. Это сократит срок оказания государственной услуги… 3,03 и он может предоставить документ в уполномоченный орган иностранного государства.

Благодаря реализации проекта теперь все действия можно совершать, не выходя из дома или находясь в другой стране. Услугополучателю только нужно зайти на портал электронного правительства. Главное, иметь при себе электронно-цифровую подпись. Услуга платная и пользуется большим спросом. В основном обращаются по вопросам, касающихся актов гражданского состояния.

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Получить апостиль, другими словами печать, заверяющую подлинность документа, теперь можно в один клик. Для удобства граждан в министерстве юстиции реализовали информационную систему «Е-апостиль». В нашем регоине с начала года через сервисную программу приняли 120 заявлений. Больше всего за услугой обратились североказахстанцы, проживающие за пределами республики.

В департаменте уже отметили главные плюсы нововведения: это сокращение очередей на получение услуг, оформление документации в кратчайшие сроки, экономия средств на составление доверенности для получения и подачи государственной услуги.

Алишер Ашимов

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