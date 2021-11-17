В РК стало проще пройти обследование КТ и МРТ в 2021 году

Обследование КТ и МРТК стало доступнее. Как отмечают в Фонде социального медицинского страхования, в 2021 году количество поставщиков этих услуг выросло на 26% и 21% соответственно. Из-за высоких показателей онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также распространения коронавирусной инфекции услуги КТ и МРТ стали одними из самых востребованных.

До внедрения системы обязательного социального медицинского страхования гражданам приходилось месяцами ожидать своей очереди на обследование. Сегодня суммы заключённых договоров на услуги КТ и МРТ выросли почти в 2 раза. Так, если в 2020 году поставщиков по КТ было 135 медицинских организаций, то в этом году уже 190. Диагностику МРТ в прошлом году проводили 95 медицинских организаций, в этом — 121.Эта тенденция, по ожиданиям, продолжится и в следующие годы. Сейчас во многих населенных пунктах открываются частные кабинеты КТ/МРТ. Некоторые из них работают круглосуточно, учитывая повышенный спрос на услуги. Обеспечение в регионе доступности необходимых медицинских услуг входит в компетенцию местных исполнительных органов. Для прохождения томографии бесплатно пациент должен иметь статус «Застрахован» в системе ОСМС. Любую диагностическую процедуру пациенту назначает лечащий врач.

Анастасия Кузнецова