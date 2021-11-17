ОСИ: новая форма управления объектами кондоминиума

Коснулись нововедения и законодательных актов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Объединение собственников имущества заменят КСК до начала июля 2022-го года.

Теперь управлять жилыми домами будет некоммерческая организация. Она же отвечает за финансирование содержания объектов кондоминиума и сохранность его имущества. В департаменте юстиции заверяют, что ОСИ — эффективная форма управления. Если раньше жители оставались недовольными работой КСК, то с введением объединения всё изменится. Согласно закону, с момента государственной регистрации ОСИ считается созданным и приобретает права юридического лица.

Кайрат Мурзахметов, главный специалист отдела департамента юстиции СКО:



— Государственная регистрация объектов кондоминиума осуществляется органами юстиции в порядке, определенном законодательством РК о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств. На сегодня по СКО зарегистрировано 75 юридических лиц ОСИ, по городу — 60 юр.лиц ОСИ.



Алишер Ашимов