О современных схемах интернет — мошенничества рассказали полицейские

«Заработать быстро и легко!»- заголовок рекламы в фейсбуке, мимо которого не смог пройти 37-летний североказахстанец. Но, при деньгах в итоге остался тот, кто их и предложил. Схема мошенничества проста. На той же страничке потерпевший оставил свои данные. Спустя пару дней ему, наконец, позвонили, и попросили оплатить налог — 23 тысячи тенге. Позже, осведомляя его заработанными купюрами в долларах, злоумышленник заявил о последнем платеже в размере 2 млн. Оформив кредиты, занимая у друзей и знакомых, мужчина кругленькую сумму всё же нашёл. Но, вместо обещанного заработка получил кучу долгов. Остался лишь номер телефона, да и он был уже вне зоны доступа.

Марат Жумалиев, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:



— Рост регистрации преступлений данного вида отмечается по всей территории республики и ежегодно увеличивается минимум в 2 раза. Основными причинами совершения интернет-мошенничеств по прежнему продолжает оставаться информационная безграмотность населения, соблазн безналичного расчета за товары на сомнительных сайтах, а также участие в проектах по раскрутке денежных средств, вложение в инвестиции и брокерство.



Олх, Колёса, Инстаграм — это интернет-площадки, на которых буквально «кишит» кибрепреступность. Большое количество фактов мошенничества регистрируют именно там. Как правило, злоумышленники привлекают своих жертв невысокой ценой, быстрым предоставлением товара или услуги. Покупателей просят внести частичную предоплату на счета, которые обычно оформлены на третьих лиц. Бывают и случаи, когда наоборот, мошенники изъявляют желание приобрести товар.

Марат Жумалиев, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:



— В июне т.г. одна из жительниц г.Петропавловска опубликовала объявление о продаже детской коляски на сайте ОЛХ. Через некоторое время с ней в мессенджере «WhatsApp» связался покупатель, который пояснил, что находится в другом регионе, но готов купить данную коляску. Покупку можно осуществить путем заказа через курьерскую службу сайта ОЛХ. После чего скинул потерпевшей ссылку на сайт, где было необходимо оставить реквизиты своей банковской карты. Согласившись с данными условиями по приобретению, потерпевшая прошла по ссылке и указала все реквизиты своей банковской карты. После чего покупатель мгновенно пропал, а продавец товара обнаружила, что с ее банковской карты списались денежные средства в сумме 20 000 тенге.



Поймать интернет-мошенников не так уж и легко. После них, в отличие от других видов преступлений, не остаётся практически никаких улик. Однако, положительные примеры задержания всё же есть. В последнем, к примеру, поймали 18-летнего горожанина, который занимался оформлением онлайн-кредитов. Его причастность установлена к совершению 20-ти таких фактов. Воришка сейчас находится в следственном изоляторе. Как же, всё таки, уберечь себя от интернет-мошенников?

— при покупке товаров на популярных сайтах в сети интернет рассматривайте приобретение товара только на проверенных сайтах.



-убедитесь, что это не сайт — двойник, а официальная страничка.



— определить фейковую страничку можно, посмотрев, сколько времени она существует, когда были опубликованы все положительные комментарии.



— если Вам звонят с банка, представляются менеджером или сотрудником службы безопасности и сообщают, что по Вашей карте производится перевод денежных средств в другой город, страну и предлагают перевести денежные средства на застрахованный счет, необходимо прекратить разговор, незамедлительно перезвонить на «горячую линию» своего банка и сообщить о данной ситуации.

В целом, чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, достаточно знать, как они действуют, и соблюдать правила пользования мобильными телефонами, пластиковыми картами и компьютерами, говорят полицейские.

Жанель Бисенбаева