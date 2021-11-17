О нехватке пожарных постов говорили в акимате СКО

651 пожар произошёл в СК с начала года. Это на 10% больше, чем за весь 2020-ый. Люди остались без крыши над головой, лишились имущества. Но куда страшнее, что меньше чем за год огонь унёс жизни 47 североказахстанцев.

Орал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:



— Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём — 31 случай. Данные причины связаны с брошенными непотушенными сигаретами или спичками. Следующей причиной является нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования — 23 случая. Это связано с высокой нагрузкой на электросети при одновременном подключении 2 и более электроприборов.



Не ремонтируют печи, элементарно даже не чистят дымоход. Во время рейдов ЧС-ники в каждом втором доме находят нарушения при топке печей. Такие обходы помогли на 10% сократить количество пожаров, произошедших из-за неправильной эксплуатации системы отопления. Не последнюю роль сыграли здесь и датчики угарного газа. Десяток жизней они спасли только в Айыртауском районе. В общем число возгораний там уменьшилось на треть, если сравнивать с прошлым годом.

Ерболат Бекшенов, аким Айыртауского района:



— С 2019 года по настоящее время в жилых домах социально уязвимых слоёв населения установлено 155 датчиков угарного газа. Дополнительно в ноябре приобретаем 130 датчиков угарного газа и 50 датчика дыма.

В 6 районах области полностью обеспечили такими датчиками социально уязвимые семьи. А вот в районе имени Г.Мусрепова эту работу выполнили только на 11%. 350 датчиков установят, говорит аким района, но только в следующем году. О таком раскладе и речи быть не может, отмечает глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— На следующий год не пойдёт, отопительный сезон вовсю идёт. Какое может быть решение на следующий год? Сейчас надо решать. Следующий год — уже зима закончится. Пересмотрите, передвиньте, найдите средства. Это касается всех районов.



Всего в области порядка 4 тысяч домов социально уязвимых жителей. Датчики есть меньше, чем в половине. Также уловители дыма необходимо установить и в домах переселенцев. Их семьи, как правило, многодетные, к тому же многие из них впервые топят печи. Несут большую опасность они в многоэтажных жилых домах, которые когда-то «отрезали» от центрального отопления. Люди наспех соорудили там печи, которые зачастую не отвечают правилам безопасности. Такие двух- и трехэтажки сейчас переподключают к центральному отоплению. Есть опасность и в городских многоэтажках. Печи там, конечно, не устанавливают, но и без них нарушений находят немало.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Есть факты, когда жильцы самовольно срезают эвакуационные лестницы в лоджиях своих квартир. Т.е. по проекту они предусмотрены. Есть факты, когда срезают, закрывают люки, тем самым практически закрывают, если вдруг случится беда, единственный путь к спасению.



ЧС-ники и местные власти проведут обход и проверят городские многоэтажки. Меньше пожаров стало в микрорайонах, где высотки построили на месте ветхих домов. К примеру, в «Жас Оркене» возгораний зафиксировали в 2,5 раза меньше. Настораживает спасателей ситуация с газовыми баллонами. Их до сих пор находят и в жилых домах, и в точках общепита. В городе есть 20 многоэтажек, которые когда-то отключили от центрального газоснабжения. Теперь им предлагают восстановить внешние сети засчёт акимата.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— Но, к сожалению, в этих 20 домах проводили сходы и пока что поддержку со стороны жителей не нашли. Они утверждают, что поставили электрические плиты и пользуются ими. Хотя сейчас мы вместе с сотрудниками ДЧС и МПС отрабатываем, есть случаи, когда газовый баллон находят.



Только внутреннюю разводку восстанавливать жильцам придётся за свой счёт. Может это и отпугивает горожан. В зависимости от сложности планировки стоимость работ обойдётся от 3 до 15 млн тенге. Поднимали на заседании и вопрос материально-технической базы пожарных. За последние 4 года для борьбы с огнём в регионе закупили 29 единиц техники.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В этом году приобретено 8 единиц пожарных машин, 7 из которых отправлены на вооружение в районы. Они имеют увеличенный объем цистерн — 5 кубометров. Т.е. одна современная машина заменяет 2 стандартные машины, которые ранее эксплуатировались.

Есть проблемы с пожарными депо. В районах области только 42 поста. Многие из которых не охватывают отдаленные сёла.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Пожарное подразделение в основном контролирует радиус 25-30 км. Дальше оно физически просто не успеет. Потому в отдалённых населённых пунктах и сельских округах нужно, чтобы функционировали пожарные посты. Сельхозтоваропроизводители должны это сделать.



Посты необходимо оснастить теплыми стоянками, техникой и запасом топлива, отмечает Кумар Аксакалов. Также сельхозформирование должно следить, чтобы зимой дороги были расчищены для беспрепятственного проезда техники.

Айгерим Мукашева