13 нарушений в области ветеринарии выявили полицейские СКО

На прилавке мясо конины, на вид свежее, цена привлекательная. Горожанин привёз туши трёх коней из района Магжана Жумабаева. Только вот сопроводительных документов не было. Начали проверку. Выяснили, что животные не были забиты должным образом, а утонули в озере. Такое мясо употреблять нельзя.

Мясо изъяли и направили на уничтожение. Мужчину привлекли к административной ответственности. Всего за два дня проверили 33 торговых объекта, 73 автомашины и около 100 фермерских хозяйств и отгонных точек. Выявили 13 правонарушений в области ветеринарии. Такие проверки помогают пресекать продажу мяса краденых животных, говорят полицейские. Во время операции раскрыли два ранее совершённых скотокрадства.

Кумарбек Жоламан, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— С целью стабилизации оперативной обстановки по предупреждению и раскрытию краж скота в период с 15 по 24 ноября текущего года на территории СКО проводится ОПМ «Скотокрад», направленное на раскрытие преступлений, связанных с кражами скота. С начала текущего года по области зарегистрирован 31 факт кражи скота, из которых 26 раскрыто.



Всего злоумышленники похитили у жителей области 185 голов скота. Из них 175 полицейские возвратили владельцам.

Айгерим Мукашева