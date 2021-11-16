Североказахстанцам, возможно, придётся больше платить за воду

«Тариф на воду увеличили вдвое». Такая новость всполошила пользователей соцсетей. Но, она не совсем корректна. Пока плату за воду не изменили, но такая вероятность действительно есть. По предлагаемому проекту с 1 января следующего года североказахстанцы с прибором учёта будут платить за кубометр воды 60 тенге. Это вдвое больше текущей цены. 80 тенге за куб будут, возможно, отдавать жители, в чьих домах прибора учёта нет.

Бахыт Ильясов, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:



— Хотелось бы отметить, что это не увеличение тарифа, а увеличение размера оплаты населения за используемую воду. Т.е. на сегодня, если взять групповые водопроводы, действующий тариф составляет 855 тенге. Население воду получает по 40 тенге. Разницу в этом тарифе субсидирует государство. Это как бы не увеличение тарифа, а увеличение суммы оплаты.



То есть по факту, ценник на кубометр воды не изменился, но население, вполне возможно, станет платить больше.

Бахыт Ильясов, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:



— Это будет стимулировать людей, чтобы они устанавливали приборы учёта и соответственно более бережно относились к ресурсам. В целом по республике такая тенденция началась.



Напомню, о рациональном использовании ресурсов и бережном отношении к воде, говорил Президент страны в своём послании. Утверждение нового размера платы затронет 267 сельских населённых пунктов нашей области. Платить больше, возможно, придётся 225 тысячам человек.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— Проект документа разместили на портале открытых нормативно-правовых актов для обсуждения и сбора предложений. За 5 дней здесь появилось 8 комментариев от четырёх человек. Почти все — крайне негативные. Мнения населения должны учесть депутаты областного маслихата. За ними последнее слово.



Они могут либо проект одобрить, и тогда с 1 января платить за воду североказахстанцы станут вдвое больше, либо не согласовать. Тем временем в регионе сейчас не обеспечены водоснабжением 233 села. Они малонаселенные, в общей сложности в них проживает 51 тысяча человек. В их числе и село Гончаровка. Жители вынуждены брать воду из колодцев. Ждут, когда к ним придёт очередь в рамках реконструкции Соколовского группового водопровода.

Бахыт Ильясов, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:



— Мы направили соответствующее письмо, чтобы до ввода в эксплуатацию всего комплекса, тех населенных пунктов, которые попадают в Соколовский групповой водопровод, хотя бы запустить Гончаровку. Потому что вопрос стоит остро. В ближайшее время, я думаю, данный вопрос будет решен положительно со стороны Комитета.



Специалисты «Есиль су» на старте, готовы начать подключение села к воде. Но, ждут согласие от Комитета, так как проект реализуют за счет республиканской казны. Стоит отметить, в текущем году на водоснабжение в СК предусмотрено почти 11,5 млрд тенге. Работы проведут в 49 населённых пунктах, восстановят 174 км сетей. Подключиться к воде смогут порядка 3 тысяч домов.

Айгерим Мукашева