Рейды по соблюдению санитарных норм провели в ТЦ Петропавловска

Просто так в торговые центры не пускают. На входных дверях значок системы «Ашык». Пройдя все необходимые процедры, члены мониторинговой группы пошли по бутИкам. В одном из них продавец была без защитной медицинской маски. Девушка хоть и не обслуживала покупателей, но, находилась на своём рабочем месте. Здесь по правилам наличие масок обязательно.

Впрочем доказать это может и видеофиксация. Снимает непрерывно камера не только нашего оператора, но и полицейских. Этот материал вместе с объяснением нарушителя отправляют в СЭС. Уже оттуда их представители распознают состав нарушения и принимают действия. 90 % составляемых материалов обернулись для североказахстанцев административными штрафами.

Булат Хамзин, методист отдела внутренней политики акимата г. Петропавловска:



— На данный момент мы находимся в торговом доме «Рахмет». На первом этаже соблюдается масочный режим. Сотрудники службы безопасности не могут всё это увидеть, кто-то зашёл и может маску снять или отпустить.

Такая же ситуация обстоит и в торговом центре «Достык-Молл». Здесь же для тех, кто забыл купить маску ранее, охранники разрешают приобрести её в аптеке. Находится она собственно в самом центре. Этот вопрос представители мониторинговой группы попросили пересмотреть.

В целом, основных нарушений в отличие от следующего объекта, здесь не выявили. В торговом центре «City Mall» ревизоры заметили сидящего на своём рабочем месте без средства индивидуальной защиты сотрудника банка. На его имя также собрали материал и отправили его в СЭС. В целом, такие рейды мониторинговая группа будет проводить и дальше.

Жанель Бисенбаева