Полицейские задержали браконьеров из Акмолинской области

Ещё один факт незаконной охоты выявили полицейские. Подозреваемыми оказались четверо жителей Акмолинской области в возрасте от 22-х до 32-х лет. В поле зрения участковых инспекторов автомобиль браконьеров попал возле села Кенес Тайыншинского района. Водитель хотел скрыться. Останавливать подозреваемых в незаконной охоте пришлось выстрелами в воздух.

Злоумышленников задержали. Полицейские изъяли у них незарегистрированное ружьё и тушу сибирской косули. Документов на отстрел животных не было. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье 337-ой Уголовного кодекса РК «Незаконная охота». В рамках ОПМ «Браконьер», которое идет с 20 октября, стражи порядка выявили почти 160 нарушений правил охоты и 34 — рыболовства.

Айгерим Мукашева