Литературная гостиная в областной библиотеке им.Г.Мусрепова открыла свои двери для студентов колледжей

36 лет своей жизни Бахыт Нурышева посвятила педагогической деятельности в гуманитарном колледже им.М.Жумабаева. В 2014 году за вклад в развитие образования её наградили нагрУдным знаком имени Ибрая Алтынсарина. Почтить память великого мыслителя сегодня для нее особенная честь.

Бахыт Нурышева, педагог, обладатель нагрудного знака «Ибрай Алтынсарин»:



— Сегодня я горжусь тем, что это мероприятие состоялось, и мы обсудили на этом мероприятии все стороны деятельности Ибрая Алтынсарина. Я как психолог хочу сказать о том, что он был не только учителем, он был великолепным психологом. Потому что каждое его произведение написано с такой любовью и с таким пониманием возрастных сообенностей. С таким знанием человеческой психики. И своим трудом он заслужил те почести, которые мы сегодня ему оказываем.



В честь юбилея Ибрая Алтынсарина гуманитарно — технический колледж проводит ряд мероприятий. В их числе и литературная гостиная, где сегодня собрались почетные деятели и студенты. Сания Байсенбаева — студентка Высшего колледжа им.М.Жумабаева по специальности «Начальное образование». Девушка признаётся, что деятельность великого просветителя всегда была для нее примером.

Сания Байсенбаева, студентка Высшего колледжа им.М.Жумабаева:



— Он — самый главный человек, я считаю, потому что без него не развивался бы казахский язык. Он открыл для казахов школу и даже для девушек. Я сама девушка и понимаю, что может быть в то время были главными мужчины, а сейчас мы все одинаковые. И это самое главное, что он открыл для девушек, чтобы все развивались.



Ведущие литературной гостиной познакомили студентов с биографией писателя, интересными страницами из его жизни.

Анастасия Кузнецова