Двое детей из Кызылжарского района отравились угарным газом

ДЧС

21:08 16 Ноября 2021

Пострадавшие за помощью обратились самостоятельно. Их сразу же госпитализировали. Все трое получили отравление средней степени тяжести. Сейчас пациенты идут на поправку, говорят ЧС-ники.

Аслан Ахметжанов, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:

— Мы с сотрудниками медицинских организаций созваниваемся ежедневно. Сегодня звонили в детскую областную больницу. Дети переведены в общую палату. Состояние у них стабильное. По взрослому человеку, который находится в третьей городской больнице, состояние у него стабильное. Скорее всего, завтра его выпишут.

Причиной отравления, как сообщили пожарные, стало преждевременное закрытие задвижки. Топили печь углём. Чтобы избежать подобных инцидентов и не отравиться угарным газом, а то и вовсе не пострадать от огня, ЧС-ники в очередной раз напоминают о правилах безопасности, приводят неутешительную статистику. Только за прошедшую неделю в регионе произошло 23 пожара, погибли 2 человека.

Дмитрий Растихин, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— С начала года у на территории области зарегистрирован 651 пожар. В результате пожара погибли 47 человек, травмы различных степеней тяжести получили 40 человек. От отравления угарным газом без возникновения огня погибли 6 человек и было травмировано 20 человек.

С начала года огненная стихия оставила без крова много семей. По подсчетам материальный ущерб составил 230 млн тенге. Наибольшее количество возгораний произошло в областном центре — 174, среди районов в антилидерах — Кызылжарский. Там с начала года зарегистрировали 89 пожаров.

Аслан Ахметжанов, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:

— В самом Бишкуле с начала года уже произошло 22 пожара. Бишкуль является пригородом, в нем очень плотная застройка. Люди переезжают, строятся. При строительстве иной раз не соблюдают требования пожарной безопасности.

То есть неправильно оборудуют печи, протягивают электропроводку, что и приводит к печальному финалу.

Гюзель Закария

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