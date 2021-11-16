Двое детей из Кызылжарского района отравились угарным газом

Пострадавшие за помощью обратились самостоятельно. Их сразу же госпитализировали. Все трое получили отравление средней степени тяжести. Сейчас пациенты идут на поправку, говорят ЧС-ники.

Аслан Ахметжанов, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:



— Мы с сотрудниками медицинских организаций созваниваемся ежедневно. Сегодня звонили в детскую областную больницу. Дети переведены в общую палату. Состояние у них стабильное. По взрослому человеку, который находится в третьей городской больнице, состояние у него стабильное. Скорее всего, завтра его выпишут.



Причиной отравления, как сообщили пожарные, стало преждевременное закрытие задвижки. Топили печь углём. Чтобы избежать подобных инцидентов и не отравиться угарным газом, а то и вовсе не пострадать от огня, ЧС-ники в очередной раз напоминают о правилах безопасности, приводят неутешительную статистику. Только за прошедшую неделю в регионе произошло 23 пожара, погибли 2 человека.

Дмитрий Растихин, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:



— С начала года у на территории области зарегистрирован 651 пожар. В результате пожара погибли 47 человек, травмы различных степеней тяжести получили 40 человек. От отравления угарным газом без возникновения огня погибли 6 человек и было травмировано 20 человек.

С начала года огненная стихия оставила без крова много семей. По подсчетам материальный ущерб составил 230 млн тенге. Наибольшее количество возгораний произошло в областном центре — 174, среди районов в антилидерах — Кызылжарский. Там с начала года зарегистрировали 89 пожаров.

Аслан Ахметжанов, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:



— В самом Бишкуле с начала года уже произошло 22 пожара. Бишкуль является пригородом, в нем очень плотная застройка. Люди переезжают, строятся. При строительстве иной раз не соблюдают требования пожарной безопасности.



То есть неправильно оборудуют печи, протягивают электропроводку, что и приводит к печальному финалу.

Гюзель Закария